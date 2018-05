Child Focus: "Haal kinderen uit Syrië"

Child Focus vraagt dat de overheid de ongeveer 145 Belgische kinderen in Syrië en Irak terughaalt. Dat zei de organisatie aan de VRT. Het gaat om kinderen van Belgen die naar het oorlogsgebied zijn getrokken om zich bij terreurbeweging Islamitische Staat te voegen. Veel van die kinderen verblijven momenteel in vluchtelingenkampen in precaire omstandigheden.

Child Focus wil dat de bevoegde overheidsinstanties en de veiligheidsdiensten samenzitten met alle betrokken organisaties om te bekijken hoe die kinderen geholpen kunnen worden.

Levensbedreigende situatie

"Wij pleiten ervoor dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van die kinderen, die zich in een levensbedreigende situatie bevinden", zegt woordvoerder Dirk Depover aan Belga. "Zij kunnen daar niet weg, ze zijn de facto gegijzeld."

145

Het gaat om ongeveer 145 kinderen in Syrië en Irak, al is dat niet met zekerheid te zeggen aangezien de informatie die uit het oorlogsgebied komt, beperkt is. Het zijn vaak heel jonge kinderen. De meesten zouden tussen 0 en 3 jaar zijn en 75 procent van hen zou jonger dan 6 jaar zijn. Dat zei OCAD-topman Paul Van Tigchelt eerder dit jaar tijdens een seminarie in het Europees Parlement.

Vorige maand riep Bernard De Vos, de Franstalige kinderrechtencommissaris, op om alle minderjarige Belgische kinderen en hun moeders in het oorlogsgebied terug te brengen naar ons land.