Chauffeur sterft bij ongeval op E34

Op de E34 in Kemzeke, in Oost-Vlaanderen, is een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen bij een ongeval. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. Door het ongeval is de weg volledig versperd in de richting van Antwerpen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving te vermijden.

Op de E34 in Kemzeke botsten vanmorgen twee vrachtwagens in een file, daarbij kwam ook een lading ijzer op de weg terecht. Een van de vrachtwagenchauffeurs kwam om het leven. Het zal nog een hele tijd duren voor de weg er weer vrij is.

“Het ziet er naar uit dat de snelweg nog een hele tijd versperd blijft. Om die reden is de wegpolitie ook begonnen met het evacueren van zo'n acht kilometer verkeer. Weggebruikers die er al een hele tijd vastzitten kunnen nu keren en worden weggeleid. Omdat het lang duurt en het ook warm is, wordt er ook water uitgedeeld”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Het verkeer richting Antwerpen moet de snelweg verlaten via uitrit 12 Moerbeke en kan via een omleiding weer de autosnelweg op. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving te vermijden "want ook de omleiding slibt dicht", klinkt het nog.