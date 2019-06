Chatnaam van Guy Van Sande was gebaseerd op ‘Zone Stad’

Vandaag start in Veurne het proces tegen Guy Van Sande. De voormalige acteur wordt vervolgd voor het bezit, verspreiden en de productie van kinderporno, waarvoor hij een jarenlange gevangenisstraf riskeert. Hij zou dat materiaal uitgewisseld hebben in chatgesprekken via Skype, en zijn schuilnaam zou een verwijzing naar zijn rol in ‘Zone Stad’ geweest zijn.

Tomjeweetwel’: dat is de naam die Van Sande gebruikt zou hebben tijdens chatgesprekken waarbij kinderporno werd gedeeld. Dat meldt de Gazet van Antwerpen. Vermoedelijk een knipoog naar Tom Segers, het personage dat Van Sande vertolkte in de succesvolle reeks ‘Zone Stad’.

De naam en zijn aandeel in de gesprekken waarbij kinderporno werd uitgewisseld kwam drie jaar geleden aan het licht. Een van de mannen in de chatroom werd betrapt door zijn vrouw en stapte naar het gerecht. In juni 2016 viel de politie dan binnen bij de acteur thuis én op het stadshuis van Edegem, waar de man toen schepen was. Guy verloor zijn schepenambt.

En de toen zesjarige dochter van zijn vrouw Nathalie, die tot dan bij haar en Guy inwoonde, werd bij haar biologische vader ondergebracht.

Van Sande gaf uiteindelijk toe dat hij had deelgenomen aan gesprekken in de chatroom, maar ontkent stellig dat hij zelf pedofiel is, ook al werd er materiaal gevonden van een minderjarig meisje dat in zijn badkamer genomen werd. Zijn gedrag is te wijten aan zijn drugsverslaving, vond hij. Ook zijn vrouw bevestigde dat hij een probleem had met cocaïne. “Guy gebruikte cocaïne als medicijn, maar ik was niet op de hoogte van de omvang van z’n verslaving”, vertelde ze in Dag Allemaal. “Door z’n drugsgebruik was Guy zichzelf niet in die periode. Cocaïne maakte van hem echt iemand anders. Je spookt dan dingen uit die je in nuchtere toestand nooit zou doen.” Van Sande spreekt ook tegen dat hij de expliciete foto’s van het minderjarige meisje uit zijn omgeving deelde met zijn internetcontacten.