Charter voor meer rookvrije plaatsen

Verschillende organisaties hebben vandaag een charter ondertekend om meer rookvrije plaatsen te creëren, vooral daar waar veel kinderen en jongeren komen. De nieuwe beweging “Generatie Rookvrij” wil dat niemand, vanaf 2019 geboren, ooit nog begint met roken. Een aantal pioniergemeenten, kinderboerderijen en ziekenhuizen nemen het voortouw.

Het oorspronkelijke initiatief komt van Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker, maar kreeg al snel de steun van de Belgische Cardiologische Liga, de Gezinsbond, het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, het Fonds des affections respiratoires, de Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme en het Observatoire de la Santé du Hainaut.

Gezondheidsorganisaties

Ondertussen schaarden zich tientallen gezondheidsorganisaties en medische verenigingen achter de oproep. Vandaag ondertekenden de organisaties het charter waarmee ze zich engageren om samen met hun leden werk te gaan maken van een rookvrije generatie.

Tips

Zes gemeenten nemen het voortouw en maken binnenkort op vraag van Kom op tegen Kanker hun speeltuinen en sportterreinen rookvrij. Vier kinderboerderijen doen hetzelfde met hun domein. Drie ziekenhuizen nemen een voortrekkersrol op. Op de campagnesite staan tips en communicatiematerialen om anderen te helpen deze goede voorbeelden te volgen.

‘Werelddag zonder Tabak’

Komende donderdag is het ‘Werelddag zonder Tabak’. Dan wordt de ludieke actie “Ik blaas liever bellen dan rook” afgetrapt. Verschillende bekende Vlamingen zullen bellen blazen samen met kinderen op school. De initiatiefnemers hopen dat vele andere scholen, jeugdbewegingen en sportclubs in de loop van het jaar dit bellenblaasvoorbeeld zullen volgen.

#generatierookvrij

Iedereen kan een bijdrage leveren om het ambitieuze doel van een rookvrije generatie te realiseren: door een affiche op te hangen, door een brief te sturen naar de sportclub van zoon of dochter of door bellen te blazen en dit te posten via social media met #generatierookvrij.

95 procent voor rookvrij opgroeien

Uit een nieuwe bevraging van Stichting tegen Kanker bij 3.500 personen blijkt dat het draagvlak voor Generatie Rookvrij onder de bevolking erg groot is. 95 procent van de Belgen staat achter het recht van kinderen om rookvrij op te groeien. Niet alleen niet-rokers zijn grote voorstanders van rookvrije omgevingen, ook voor rokers mogen veel plaatsen rookvrij worden. 85 procent van de Belgen wil zich inzetten voor Generatie Rookvrij en 86 procent vindt dat in het volgende regeerakkoord hierover afspraken moeten gemaakt worden.