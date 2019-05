Chaos op spoor: NMBS past dienstregeling aan

Na zware hinder vanmorgen zijn alle sporen van en naar Brussel-Noord weer beschikbaar, maar er blijft hinder voor de treinreizigers. Er is immers nog een probleem met de stroomtoevoer. De dienstregeling blijft daardoor aangepast, zegt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Het is nog niet duidelijk wanneer de toestand weer normaal zal zijn.

De brand in Brussel-Noord heeft vooral schade aangericht aan de stroomtoevoer naar de bovenleidingen. Technici hebben inmiddels alle sporen weer beschikbaar kunnen maken, maar de beperkingen voor het treinverkeer in de hoofdstad blijven. "Door schade aan kabels en voedingsposten wordt een deel van de stroomtoevoer vanuit Brussel-Zuid overgenomen. We zitten daardoor niet op de volledige stroomcapaciteit", zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

De NMBS heeft daarom een aangepaste dienstregeling met minder treinen opgesteld. Voor de rest van de dag zijn alle P-treinen vanuit Brussel en ook verschillende andere verbindingen geschrapt. "We hebben er nog geen zicht op wanneer alles hersteld zal zijn", zegt Petit. "Onze mensen blijven de hele dag en komende nacht voortwerken. Het is afwachten."