12.500 Belgen die met Thomas Cook op reis zijn zitten vast in het buitenland. Sommige worden daar flink onder druk gezet. "Gisteren was het zo dat we onze kamer niet meer binnen konden, tenzij we duizend driehonderd euro betaalden." vertelt Carla Vanherbruggen van uit Cyprus. De Belgen kaarten vooral de gebrekkige informatie aan van Thomas Cook.