CEO's willen meer vrouwen aan de top

Aan de vooravond van vrouwendag wordt een oproep gedaan voor meer vrouwen aan de top. Ondanks jarenlange inspanningen en verplichte quota is nog altijd maar een goeie 28 procent van de bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven een vrouw. Meer dan vijftig leidinggevenden roepen hun collega’s op om daar iets aan te veranderen.

In de vijftig grootste Belgische bedrijven is momenteel slechts een klein aandeel van het directiecomité een vrouw. Bij de beursgenoteerde bedrijven wordt 28,1 procent vrouwelijke bestuurders geteld, terwijl de wet een quotum van 33 procent oplegt. Ann Caluwaerts vindt dat daar iets moet aan veranderen. Ze zetelt zelf als chief corporate affairs bij Telenet met vier andere vrouwen in het tienkoppige directiecomité van het bedrijf.

Open brief

Caluwaerts lanceerde in de krant De Tijd een open brief om het gebrek aan vrouwen in topfuncties onder de aandacht te brengen. Er werden al meer dan vijftig CEO’s gevonden waaronder Johan Thijs (KBC), Michèle Sioen (Sioen) en Jean-Pierre Clamadieu (Solvay) die beloven met concrete maatregelen zelf het glazen plafond te breken.

De ondernemers doen geen concrete beloftes, maar ondertekenen dat ze zich zullen inzetten om de gendergelijkheid te bevorderen. Dat zal bijvoorbeeld gebeuren met specifieke recrutering en mentorprogramma's.

Volgens Caluwaerts gaat het niet om loze beloftes. Niet elk bedrijf wilde de brief tekenen, wat bewijst dat bedrijven bewust nadenken over het aantal vrouwen in de onderneming.

Lees hier de brief: