CEO Thomas Cook: "Wij bekijken alle opties"

Thomas Cook België "bekijkt alle opties" na het faillissement van de Britse tak van de touroperator. Dat zei Jan Dekeyser, CEO van Thomas Cook België, maandagmiddag na afloop van een overleg op het kabinet van minister van Werk Wouter Beke (CD&V).

De directie van Thomas Cook België werd maandagmiddag op het kabinet van minister van Werk Wouter Beke verwacht nadat de Britse tak van het bedrijf afgelopen nacht de boeken moest neerleggen. Vraag is hoe het verder moet met de continentale onderdelen van de reisorganisatie, waaronder de Belgische.

Thomas Cook telt in ons land ongeveer 600 werknemers. De directie van Thomas Cook België legde na afloop van het overleg met Beke een korte verklaring af. "We hebben een constructief en open gesprek gehad om te kijken welke opties er zijn voor onze klanten en medewerkers na het neerleggen van de boeken in Groot-Brittannië", klonk het. "Wij bekijken alle opties, en wij gaan verder werken."

Deze namiddag rond 15 uur staat opnieuw een ondernemingsraad gepland op het hoofdkantoor in Zwijnaarde, bij Gent. Maandagochtend gaf de directie na een eerste ondernemingsraad te kennen dat er verschillende opties op tafel liggen, en er gezocht wordt naar een oplossing. Het personeel hoopt maandagnamiddag meer details te krijgen.

Thomas Cook België is op dit moment gewoon nog operationeel, al worden er uit voorzorg voorlopig geen nieuwe klanten aangenomen. De Belgische tak valt onder de continentaal-Europese organisatie, met als belangrijkste markt Thomas Cook Duitsland.