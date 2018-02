CEO Brussels Airlines moet opstappen

CEO Bernard Gustin en financieel directeur Jan De Raeymaeker moeten opstappen bij Brussels Airlines. Dat kregen de vakbonden zonet te horen op een bijzondere ondernemingsraad, bevestigt Anita van Hoof van het ABVV aan VTM NIEUWS. Gustin zou op 1 april opgevolgd worden door Christina Foerster, de huidig commercieel directeur.

De vakbonden kregen om 17 uur meer informatie over de beslissingen die deze namiddag genomen werden in het Duitse Frankfurt. Daar zat de raad van bestuur van SN Airholding samen om te beslissen over de toekomst van de Belgische luchtvaartmaatschappij.

SN Airholding is de holding boven Brussels Airlines en is al sinds 2016 volledig in handen van het Duitse Lufthansa. Toch is er twee jaar na de volledige overname nog steeds veel onduidelijkheid over wat Lufthansa precies van plan is met de Belgische luchtvaartmaatschappij.

Top krijgt de bons

Vandaag werd alvast duidelijk dat Lufthansa de toekomst van Brussels Airlines wil inzetten zonder CEO Bernard Gustin en financieel directeur Jan De Raeymaeker. Die beslissing komt niet helemaal onverwacht: de voorbije dagen was er al speculatie dat de top van Brussels Airlines vervangen zou worden vanwege verschillende visies.

Zowel Gustin als De Raeymaeker moeten tegen eind maart opstappen. Christina Foerster, de huidige commercieel directeur, zou vanaf 1 april de nieuwe CEO van Brussels Airlines worden. Dat is vernomen in vakbondskringen.

Over de precieze strategie voor Brussels Airlines zou nog verder worden nagedacht. Het blijft voorlopig dus onduidelijk welke richting Brussels Airlines zal uitgaan en of de luchtvaartmaatschappij bijvoorbeeld zal worden ondergebracht in Eurowings. Met Eurowings wil Lufthansa de concurrentie aangaan met lagekostenmaatschappijen zoals easyJet en Ryanair.

