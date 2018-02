Center Parcs pakt vuile huisjes aan

Na het verschijnen van het rapport van de Nederlandse Consumentenbond over de erbarmelijke toestand van de hygiëne in vakantiehuisjes in Nederland, neemt Center Parcs maatregelen. Hoewel het onderzoek geen betrekking had op België, worden de opmerkingen ook hier meegenomen.

Jackie van Buuren, pr-verantwoordelijke bij Center Parcs, vertelt dat de resultaten van het onderzoek zeer serieus worden genomen. “Wij willen natuurlijk dat onze gasten van een zorgeloos verblijf kunnen genieten. De cottages moeten te allen tijde schoon zijn.”

Center Parcs werd al in januari op de hoogte gebracht van de uitslag van het onderzoek en heeft sindsdien een aantal zaken veranderd.

Schoonmaak in eigen beheer

Zo houdt het vakantiepark de schoonmaak in eigen beheer. Op die manier wordt alles onder één dak gehouden. “De schoonmaakmedewerkers doorlopen een inwerkingsprogramma, waarin benadrukt wordt dat ze bepaalde richtlijnen moeten volgen”, aldus Van Buuren. “Zo moeten ze bijvoorbeeld bepaalde gekleurde doekjes gebruiken voor bepaalde ruimtes en specifieke oppervlakten. Indien het foute doekje in de foute emmer terechtkomt, komen bacteriën op plaatsen terecht waar ze niet thuishoren.”

Belang van goede richtlijnen

Center Parcs staat in contact met de leveranciers van hun schoonmaakmiddelen. Die producten moeten groen en duurzaam zijn en mogen geen chloor bevatten. “De producten die gebruikt worden, zijn goede middelen, maar de richtlijnen moeten goed gevolgd worden”, benadrukt Van Buuren. Center Parcs is bovendien momenteel in gesprek met de leverancier om te kijken of geen beter alternatief bestaat om de microbiologische vervuiling te verwijderen.

App voor het schoonmaakpersoneel

Rond de periode dat ze op de hoogte werd gebracht van de resultaten van het onderzoek van de Consumentenbond, heeft het vakantiepark een app gelanceerd voor het schoonmaakpersoneel. “Die app was al een tijdje in ontwikkeling en de lancering ervan heeft niets te maken met het onderzoek”, aldus Van Buuren.

Met de app kan het schoonmaakpersoneel aangeven dat ze een huisje gepoetst hebben. Daarna komen andere medewerkers contoleren of het effectief schoon is. Ze hebben een lijst mee waar 70 punten op staan, die gecontroleerd moeten worden. Dat gaat van het toilet en het bad tot de binnenkant van de microgolfoven en het bestek. “Pas wanneer alles in orde is, wordt het huisje vrijgegeven.”

Stand-by

Het personeel krijgt telkens minstens twee uur de tijd om een vakantiehuisje schoon te maken. Daarnaast zijn er ook nog vijftien mensen die instaan voor controle en bijsturing. “Bovendien staan er ook telkens vier mensen op stand-by. Zij kunnen inspringen wanneer een cottage niet op tijd klaar dreigt te zijn”, voegt Van Buuren toe.