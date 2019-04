CD&V wil Vlaamse mantelzorgpremie

Een nieuwe Vlaamse mantelzorgpremie van 50 euro per maand en een hoger belastingvoordeel. Dat zijn enkele van de voorstellen waarmee CD&V in de aanloop naar de verkiezingen mensen wil stimuleren om zorgbehoevende naasten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wil laten leven.

In Vlaanderen en Brussel zijn er 600.000 mantelzorgers die mee zorg opnemen voor een zieke buur, vriend of familielid met een zorgnood. "Ze zijn van onschatbaar belang en zorgen er vaak voor dat dankzij hun inzet en de aanwezigheid van thuiszorg en voorzieningen in de buurt de zorgvrager langer zelfstandig thuis kan blijven wonen", legt Brussels staatssecretaris Bianca Debaets uit.

Daarom stelt CD&V een nieuwe Vlaamse mantelzorgpremie van 50 euro per maand voor. Wie zorgt voor meerdere personen ontvangt 75 euro per maand.

Tegelijkertijd wil de partij de belastingvrije som optrekken van 1.760 naar 2.610 euro voor mensen die zorgen voor inwonende familieleden die ouder zijn dan 65 jaar. Daarnaast bepleit CD&V een groter aanbod voor respijtzorg om de mantelzorgers de kans te geven even op adem te komen.

De christendemocraten willen tenslotte ook de procedure voor het aanvragen van subsidies voor aanpassingen aan de woning korter en efficiënter maken. Ook dat moet zorgbehoevenden helpen om langer in hun eigen huis te kunnen wonen.

In de Kamercommissie Sociale Zaken is begin deze maand al een akkoord bereikt over de invoering van een maand mantelzorgverlof. Tijdens dat verlof ontvangen ze een uitkering van 1.035 euro voor een alleenstaande en 750 euro voor een samenwonende. Mantelzorgers die zelf een ziekte-uitkering hebben, zullen hun uitkering ook niet meer kunnen verliezen.