CD&V deelt ramadankalender uit

Net als vorig jaar heeft de Antwerpse CD&V opnieuw een ramadankalander uitgebracht. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De ramadan begint over twee weken. De CD&V wil daarom nog snel een kalender verspreiden bij organisaties, winkels en moskeeën.

“We deden het vorig jaar al eens”, zegt Antwerps CD&V-voorzitter Ariane Van Dooren. “Onze filosofie is dat we willen inzetten op goede contacten met verschillende gemeenschappen om het samenleven in de stad te bevorderen. Trouwens: dit jaar staan ook de feestdagen van andere religies op de achterzijde van de kalender.”

Idee

Het idee komt van Hassan Aarab, een bekende bakker die ook een koekje, het ‘Deurns Smullerke’, bedacht. Voor de lokale verkiezingen stond Van Dooren haar koppositie aan de Antwerpse bakker af, ondanks zijn controversiële uitspraken over de Holocaust vier jaar geleden. Toen zette Wouter Beke hem uit de partij. Anderhalf jaar later verzoende Aarab zich met de Joodse gemeenschap.