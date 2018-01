Çavaria naar Grondwettelijk Hof voor geslacht 'x'

De aanpassing van de transgenderwet, waardoor je sinds dit jaar niet langer aan medische voorwaarden moet voldoen om het geslacht te laten aanpassen in het bevolkingsregister, gaat nog niet ver genoeg voor Çavaria. De holebibeweging pleit ervoor om naast 'M' en 'V' ook een 'X' te voorzien en stapt naar het Grondwettelijk Hof.

Sinds 1 januari moeten transgenders niet langer een geslachtsoperatie ondergaan om het kenmerk 'M'/'V' aan te passen op de identiteitskaart. Tot nu toe moest wie van geslacht wou veranderen zich laten steriliseren en een zware geslachtsverandering ondergaan, maar dat strookte niet meer met de mensenrechten en was in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Noch man, noch vrouw

De transgendergemeenschap is tevreden met de hervorming, zegt de belangenorganisatie van holebi's en transgenders Çavaria, alleen gaat de nieuwe wet niet ver genoeg. "De nieuwe wetgeving lost niets op voor non-binaire personen", legt de holebibeweging uit. "Wie zich man, noch vrouw voelt, wordt uitgesloten."

Optie X

Çavaria pleit er daarom voor om ook een optie 'X' toe te voegen. Het onherroepelijk karakter van de nieuwe wet - wie één keer zijn geslacht heeft veranderd, kan dat niet nog eens doen - druist dan weer in tegen het zelfbeschikkingsrecht, vindt Çavaria, dat samen met gelijkaardige organisaties 'Genres Pluriels' en 'Rainbowhouse Brussels' naar het Grondwettelijk Hof stapt.

"De Belgische staat erkent non-binaire personen door in de nieuwe wet te stellen dat genderidentiteit een persoonlijke en fluïde aangelegenheid is. Maar door enkel 'M' of 'V' te erkennen, blijft een groep mensen uitgesloten. Dat is discriminerend", zegt Çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. "We willen dat de visie van de overheid volledig wordt geïmplementeerd in de nieuwe wet."

