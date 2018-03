Catalaanse politici niet actief gezocht

Het parket van Brussel zal niet actief op zoek gaan naar de drie Catalaanse parlementsleden die nog in ons land verblijven. Dat laat het parket weten nadat Spanje tegen de drie en de afgezette minister-president Carles Puigdemont een nieuw aanhoudingsbevel uitvaardigde.

Het Brusselse parket had contact met de advocaten van Meritxell Serret, Lluís Maria Puig en Antoni Comín en hoorde via hen dat hun cliënten ter beschikking van de Belgische justitie staan. “Om die reden en aangezien er geen manifest vluchtgevaar is, worden mevrouw Serret en de heren Comín en Puig niet actief opgespoord”, laat Ine Van Wymersch van het Brusselse parket weten.

Bijkomende info

Wat de procedure betreft, heeft het parket van Brussel, via Eurojust, bijkomende informatie gevraagd aan de Spaanse gerechtelijke overheid. Het parket van Brussel communiceert niet over welke informatie precies gevraagd werd.

De huidige procedure is geen verderzetting van de procedure die opgestart werd in november 2017. Het betreft een nieuwe procedure gebaseerd op nieuwe Europese aanhoudingsbevelen, afgeleverd door de Spaanse gerechtelijke autoriteiten.

“Mevrouw Serret en de heren Comín en Puig werden tot op heden niet verhoord of voorgeleid bij een Belgische onderzoeksrechter. Mogelijks zal dit in de nabije toekomst het geval zijn, maar we wensen hier niet op vooruit te lopen”, besluit Van Wymersch.

Puigdemont

Carles Puigdemont zit sinds gisteren in een Duitse cel nadat hij op de terugweg uit Denemarken werd opgepakt door de Duitse politie. Hij moest vandaag voor de raadkamer komen, die besliste hem langer aan te houden. Het is onduidelijk hoe lang hij daar zal verblijven, maar wellicht wordt er vóór Pasen geen beslissing over een eventuele vrijlating genomen.

Lees ook: Puigdemont straks al voor rechter

Bekijk ook: Wat gebeurt er nu met Puigdemont?