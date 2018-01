Carrefour schrapt mogelijk 1.233 jobs in België

Bij Carrefour België staan 1.233 banen op de helling. Dat werd vandaag meegedeeld tijdens een bijzondere ondernemingsraad op het hoofdkwartier van Carrefour in Evere. Er verdwijnen 180 jobs bij de hoofdzetel en 1.053 bij de hypermarkten.

Volgens de vakbonden sluiten de hypermarkten van Genk en Belle-Ile bij Luik. Carrefour telt ongeveer 963 vestigingen in ons land, 11.500 mensen zijn er aan de slag. Volgens de socialistische vakbond BBTK ABVV worden enkel de hoofdzetel en de hypermarkten getroffen, niet de supermarkten. De bond spreekt van een nieuw sociaal bloedbad. "We zijn gechoqueerd door de nonchalante en kille houding van de directie."

Werk neergelegd In de hypermarkten van Genk en Belle-Ile bij Luik hebben de werknemers nadat ze te horen kregen dat de winkels zullen sluiten, spontaan het werk neergelegd. Ook in de hypermarkt van Carrefour in Evere, vlak naast de Belgische hoofdzetel van het bedrijf staken de werknemers. Ook in de hypermarkten in de Henegouwse gemeenten Haine St-Pierre, Zinnik en Froyennes hebben werknemers het werk neergelegd.

Dinsdag raakte bekend dat Carrefour vanaf 2020 twee miljard euro wil besparen. In Frankrijk komt er alvast een plan van vrijwillig vertrek voor 2.400 van de 10.500 werknemers op de hoofdzetel in Parijs. Ook op de hoofdzetels in andere landen vrezen ze voor banenverlies. Carrefour zal de hoofdzetels in alle landen "rationaliseren".

Michel steunt werknemers De Belgische regering gaat alles doen om de betrokken werknemers van Carrefour en hun families maximaal te steunen. Dat stellen premier Charles Michel en vicepremier en minister van Werk Kris Peeters in een eerste reactie op het transformatieplan bij de warenhuisketen. Michel en Peeters "staan in contact met de directie van Carrefour" en gaan zo snel mogelijk de vakbonden ontmoeten, zo meldt de woordvoerder van de eerste minister.