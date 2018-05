Carrefour lanceert 'food drive'

Carrefour België lanceert de eerste volledig geautomatiseerde ‘food drive’. De supermarktketen spreekt van een primeur op de Belgische retailmarkt, en mogelijk zelfs in Europa. "De grote meerwaarde van de nieuwe drive zijn de ruime openingsuren en het feit dat het systeem ook kan worden ingevoerd op plaatsen waar winkels gesloten zijn, of waar er geen plaats is voor een fysieke winkel", zegt woordvoerder Baptiste van Outryve.

Carrefour beschikt nu over 193 afhaalpunten, maar die zijn enkel tijdens de openingsuren van de winkel open. Dit jaar wil Carrefour nog meer dan vijftig openen geautomatiseerde afhaalpunten openen.

Tot 23 uur afhalen

De eerste drive werd geïnstalleerd op de parking van de Hypermarkt Carrefour van Waterloo, die gesloten is voor renovatie. Het afhaalpunt bestaat uit een muur van metalen kastjes, waarvan een deel gekoeld is, zodat er zowel droge voeding als verse producten in kunnen worden bewaard.

De klant bestelt zijn producten online, en kiest tussen twee afhaalperiodes de volgende dag: tussen 11 en 15 uur en tussen 16 en 23 uur. In de praktijk kan de klant zijn bestelling zelfs na 23 uur afhalen. In totaal kunnen er ongeveer vijftig bestellingen per dag worden afgehaald.

QR-code

De klant identificeert zich bij het afhaalpunt met een code die hij per sms heeft gekregen, scant de QR-code die op het scherm verschijnt en betaalt via de Bancontact- of home bankingapp. Wanneer de bestelling is betaald, worden de deuren van de kastjes geopend. De klant ontvangt ook details van zijn bestelling en zijn ticket. De eerste bestellingen kunnen vandaag opgehaald worden.

Uitbreiden naar andere winkels

Carrefour heeft de intentie om de automatische drive ook op andere locaties te installeren, maar heeft daarover nog geen concrete plannen. "Er zijn weinig data gekend rond dergelijke systemen, maar volgens wat we gaan leren in Waterloo willen we wel verder uitbreiden", zegt woordvoerder Van Outryve.

Het kastjessysteem betekent geen beperking van de maximale hoeveelheid aankopen. "We merken net dat de mensen die online aankopen doen, meestal meer dan honderdvijftig euro uitgeven. Ze kopen vaak producten die meer plaats innemen of zwaar zijn", zegt Van Outryve.