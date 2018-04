Carrefour Genk moet toch niet dicht

De directie van Carrefour heeft de vakbonden een gewijzigd herstructureringsplan voorgelegd. In ruil voor meer flexibiliteit, wil de supermarktketen de hypermarkten in Angleur en Genk ombouwen tot gewone supermarkten in plaats van ze te sluiten. Dat bevestigt Carrefour aan VTM NIEUWS.

In andere winkels zou het oorspronkelijk aangekondigde banenverlies beperkt kunnen worden. Volgens de vakbonden kunnen zo'n 180 jobs minder verdwijnen dan aangekondigd.

De directie stelt ook nog voor om het mogelijke banenverlies te beperken in de winkels van Westerlo, Brugge St-Kruis, Haine-St-Pierre en Turnhout.

Twee maanden geleden kondigde de directie nog aan dat er in ons land zo'n 1.233 banen op de helling stonden.

