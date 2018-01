Carrefour: Deze winkels worden getroffen

Er staan 1.233 jobs op de helling bij Carrefour België. Dat is bekendgemaakt tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Het is al zeker dat de hypermarkten van Genk en Belle-Ile bij Luik de deuren sluiten. Ook in het hoofdkantoor verdwijnen er jobs.

In ons land werken 11.500 mensen bij Carrefour. Er zijn 45 Hypermarkten, 443 Market Supermarkten, 296 Express buurtwinkels en 179 Drive afhaalpunten. In totaal verdwijnen er 180 jobs bij de hoofdzetel in Evere en 1.053 bij de hypermarkten.

Hypermarkten verkleind

De hypermarkten van Genk en Belle-Ile bij Luik sluiten de deuren. De hypermarkten in Brugge Sint-Kruis, Westerlo en Haine-Saint-Pierre zullen verkleind worden. Zij zullen omgebouwd worden tot Carrefour Market-supermarkten. De oppervlakte van hypermarkt in Turnhout wordt ook teruggeschroefd, maar binnen het format van een hypermarkt.

Carrefour benadrukt dat de gewone supermarkten, waaronder Carrefour Market, Carrefour Easy en Carrefour Express niet getroffen worden.

Nieuwe Market Supermarkten

Carrefour laat nog weten dat er dit jaar meer dan dertig nieuwe Market Supermarkten en Express buurtwinkels zullen openen.