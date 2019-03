Het stormweer heeft gevolgen voor carnavalsoptochten: In Ninove wordt het parcours ingekort en mogen carnavalisten niet op de praalwagens. In Oostende is beslist om de stoet helemaal af te gelasten, en dat is ook het geval in verschillende andere steden en gemeenten, in het bijzonder in Limburg. In Dendermonde is de stoet zelfs stilgelegd omdat de veiligheid van de kijklustigen niet kon gegarandeerd worden.