Carnavalisten mogen niet op praalwagens in Ninove door rukwinden

In het Oost-Vlaamse Ninove is het parcours van de carnavalsstoet ingekort en mogen de carnavalisten niet op de praalwagens gaan staan. Dat heeft de veiligheidscel van de stad Ninove beslist naar aanleiding van de aangekondigde rukwinden.

Het KMI waarschuwt voor rukwinden die snelheden halen tot 110 km per uur. In West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen is code oranje afgekondigd vanaf 13.00 uur en Binnenlandse Zaken heeft het noodnummer 1722 geactiveerd.

"Door de slechte weersomstandigheden werd door de veiligheidscel beslist om het parcours van de carnavalsstoet te wijzigen en in te korten", meldt het stadsbestuur van Ninove. "Er mogen geen carnavalisten op de praalwagens. Na inschatting van de weersomstandigheden wordt er beslist of de show al dan niet kan worden opgevoerd aan de tribunes."

De mechanismen van bepaalde praalwagens, die tot vijf meter of hoger komen, mogen ook gestart worden.

De provincie Oost-Vlaanderen besliste eerder al om de provinciale recreatiedomeinen de hele dag te sluiten.