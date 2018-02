In Aalst is een carnavalist in de Dender gevallen. Dat bevestigt de lokale politie van Aalst aan VTM NIEUWS. “Onze ploegen zijn ter plaatse en zoeken nog naar de persoon”, aldus de politie.

Omstreeks half zes is een carnavalist in het water gevallen. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend, maar de persoon is nog steeds vermist. De brandweer en politie zijn een zoekactie gestart.

Foto: Archiefbeeld.