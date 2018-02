Carnaval: Rode Kruis verzorgt 107 mensen

Tijdens de eerste nacht van het carnaval in Aalst heeft het Rode Kruis 107 mensen verzorgd. Bij twee interventies ging het om minderjarigen die te veel gedronken hadden. Bij de spoeddiensten van Aalsterse ziekenhuizen werden vijftien mensen verzorgd, ook daar werden drie minderjarigen binnen gebracht die te veel hadden gedronken.

De politie is een paar keer moeten tussenkomen voor moeilijkheden tussen carnavalisten. Drie mensen werden bestuurlijk aangehouden. De WHISKY-ploegen van de lokale politie van Aalst, die tijdens carnaval moeten toezien op drankmisbruik bij minderjarigen, troffen de afgelopen nacht 25 minderjarigen aan in het bezit van alcohol.

90.000 bezoekers

Gisteren zakten in totaal 90.000 bezoekers af naar Aalst voor de carnavalstoet. Toen werden ook al tweeëntwintig mensen medisch verzorgd in hulpposten van het Rode Kruis en in ziekenhuizen. Eén persoon werd aangehouden voor openbare dronkenschap. De politie tekende een 300-tal verkeersovertredingen op.

De carnavalsgroepen maken zich ondertussen klaar voor de maandagstoet, die op een verkort traject wordt gelopen. De groepen zijn niet meer gebonden aan de numerieke volgorde van hun volgnummer in de zondagsstoet. Vandaag worden 207 politiemensen ingezet om de veiligheid te garanderen.