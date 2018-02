Carles Puigdemont duikt op in Leuven

De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is vanavond aanwezig op de protestbijeenkomst op de Grote Markt in Leuven. Een honderdtal Catalanen is er bijeengekomen omdat Puigdemont en vier van zijn voormalige ministers nu al honderd dagen in ballingschap zijn in België.

Ook voormalig minister van Volksgezondheid Toni Comin werd in Leuven gesignaleerd. Verschillende manifestanten dragen slogans over mensenrechten. De bijeenkomst is een initiatief van de Brusselse afdeling van de Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Rebellie

Puigdemont en vier van zijn voormalige ministers zakten eind oktober naar ons land af omdat ze in eigen land vervolgd worden voor rebellie en opruiing. Op Spaans territorium zouden ze onmiddellijk worden opgepakt.

Het verblijf van Puigdemont in België leidde er ook toe dat zijn eedaflegging als nieuwe minister-president van Catalonië op voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. Die zou normaal plaatsvinden op 30 januari.

