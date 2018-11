Carina Van Cauter trekt kandidatuur gouverneurschap Oost-Vlaanderen terug

Carina Van Cauter trekt haar kandidatuur voor het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen in. Dat heeft ze in een verklaring aan persagentschap Belga laten weten.

In die verklaring zegt Van Cauter dat ze zich uit liefde voor Oost-Vlaanderen kandidaat had gesteld voor de post van Oost-Vlaams gouverneur. Maar de Open Vld-politica is ontgoocheld over het verloop van de procedure. "Er waren duidelijke spelregels afgesproken, maar die zijn blijkbaar onderweg plots veranderd. Daarenboven meende men mij ook nog eens persoonlijk in diskrediet te moeten brengen", klinkt het.

Eén wens

"Dit is niet mijn aanpak. Daarom heb ik, met pijn in het hart, beslist om mijn kandidatuur als gouverneur voor Oost-Vlaanderen terug te trekken", aldus Van Cauter. De Open Vld-politica zegt verder dat ze maar "één wens" heeft en dat is dat Oost-Vlaanderen "een gouverneur krijgt die deze rol met even veel passie en liefde invult als ik dat had willen doen. Oost-Vlaanderen verdient dat."

Van Cauter wil verder geen verklaringen afleggen over haar beslissing.

Door de beslissing van Van Cauter komt er mogelijk een oplossing voor de opvolging van Jan Briers en lijkt de weg vrij voor de aanstelling van Wim Leerman, de directeur van de stad Aalst, de man die was voorgedragen door minister Liesbeth Homans.