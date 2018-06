Car-pass uitgebreid: Ook ongevallen worden vermeld

De car-pass, een soort digitaal paspoort van je auto, wordt uitgebreid. Nu vermeldt dat paspoort al algemene informatie zoals de kilometerstand. Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) wil bijvoorbeeld ook toevoegen dat het voertuig, na een ongeval, nog een technische keuring moet ondergaan.

Door de uitbreiding van de car-pass wordt het duidelijker voor kopers om de gebreken van een tweedehandswagen te achterhalen. “Het is als koper belangrijk om te weten of voor een auto niet is ingegaan op bepaalde terugroepacties, wat de uitstoot is en of de wagen nog naar de keuring moet na een zwaar ongeval”, zegt Peeters

Ook voor ingevoerde tweedehandswagens

De invoering geldt niet alleen voor binnenlandse wagens. Ook ingevoerde tweedehandswagens uit het buitenland zullen voortaan een car-pass moeten hebben.

De car-pass bestaat al tien jaar en is een succesverhaal. "Kilometerfraude bij de verkoop van binnenlandse tweedehandswagens is nagenoeg verdwenen", zegt Peeters.