Cannabisplantage ontdekt na brand in loods

Bij een brand in een loods in Poperinge heeft de brandweer een cannabisplantage ontdekt. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. De loods in volledig uitgebrand, het parket is een onderzoek gestart.

De kleine cannabisplantage werd per toeval ontdekt door de brandweer zone Westhoek. Zij kregen in de nacht van zaterdag op zondag een oproep voor een uitslaande brand in een alleenstaande loods in de Meiboomstraat in Poperinge.

Nadat de brand was geblust, bleek dat zich in de loods een uitgeruste cannabisplantage bevond. Er werden een tweehonderdtal potten aangetroffen.

Het parket zal onderzoeken of er eerder al geoogst werd. De oorzaak is voorlopig nog niet bekend, het parket heeft een deskundige aangesteld om dit te onderzoeken. Vermoedelijk ligt een technisch defect aan de basis. Drie schapen kwamen om bij de brand.