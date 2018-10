Campus Vives Kortrijk en Roeselare even ontruimd na bommelding

De campussen van de Hogeschool Vives in Kortrijk en Roeselare zijn rond twaalf uur deze middag volledig ontruimd. Dat gebeurde na een bommelding, die aan enkele studenten is bezorgd. De politie benadrukt dat er geen gevaar is en gaat uit van valse info, bevestigt de persdienst van Vives Hogeschool aan VTM NIEUWS. De campus van Kortrijk is ondertussen weer toegankelijk, die van Roeselare gaat opnieuw open om 15 uur.

Gisteren ontvingen enkele studenten van de Viveshogeschool in Kortrijk via WeTransfer een bericht waarin ze lazen dat er deze namiddag een bom zou ontploffen op hun campus. De politie nam die info ernstig en besliste de campussen in Kortrijk en Roeselare te ontruimen en met speurhonden te doorzoeken.

Al snel deze middag bleek echter dat de WeTransferberichten naar mensen uit dezelfde klas gestuurd werden. De politie ontdekte snel een spoor van de dader en gaat uit van een grap. Ze benadrukt dan ook dat er geen gevaar heerst. Nog voor 13 uur zullen de studenten weer op de campus mogen.