Campagne Te Gek!? Focust op internering

Te Gek!? lanceert op 21 april een nieuwe campagne. Thema deze keer is internering. Bedoeling van de campagne 'Van Gevangenis naar Zorg' is de verschillende aspecten van internering te belichten, want de kennis erover is in Vlaanderen zeer gering en er blijven heel wat vooroordelen en misverstanden bestaan, luidt het.

Internering is een beveiligingsmaatregel van onbepaalde duur voor een persoon die een misdrijf heeft gepleegd, maar die door zijn psychische kwetsbaarheid onvoldoende in staat is om zijn daden te controleren. De rechter beslist om iemand te interneren met als doel de maatschappij te beschermen én de nodige zorg en begeleiding te voorzien zodat die persoon later opnieuw een plaats in de maatschappij kan innemen. In het weekend van 21 en 22 april organiseert Te Gek!? een groot fietsweekend 'Van Gevangenis naar Zorg'.

Fietstocht

Op 21 april wordt er symbolisch vanuit de gevangenis van Antwerpen naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum Antwerpen gefietst om daarna in verschillende groepen en snelheden verder te fietsen naar de Psychiatrische Ziekenhuizen in Zelzate, Bierbeek of Rekem. Op 22 april worden er in vijf regio's plaatselijke activiteiten rond internering opgezet en bestaat de mogelijkheid om een aantal voorzieningen te bezoeken.

Marc Vanhie, gekend van The Bet, schrijft en zingt het campagnelied. Productiehuis De Chinezen maakt, na 'Gek en Geniaal' over psychose, een 4-delige documentairereeks over internering. Info over alle projecten en activiteiten zijn binnenkort terug te vinden op www.vangevangenisnaarzorg.be