Campagne om minder slaappillen te pakken

De overheid wil het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen in ons land fors naar omlaag brengen. Momenteel neemt ongeveer een op de acht Belgen deze geneesmiddelen en het aantal stijgt ieder jaar. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) lanceert daarom een nieuwe campagne om patiënten te waarschuwen.

Uit de laatste cijfers van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid blijkt dat we massaal slaap- en kalmeermiddelen slikken. Maar liefst een op de acht Belgen zou vanaf vijftien jaar naar medicatie grijpen om beter te kunnen slapen of om te kalmeren. In 2016 gingen in het totaal om 460 miljoen dosissen slaap- en kalmeermiddelen over de toonbanken van onze apotheken. Dat komt neer op 1,26 miljoen per dag.

Toch zijn deze pillen volgens De Block minder onschuldig dan ze lijken. “Die pillen zijn snel verslavend. Er zijn ook gevolgen voor de waakzaamheid en ze kunnen bijvoorbeeld ook concentratiestoornissen en geheugenstoornissen veroorzaken”, zegt De Block aan VTM NIEUWS.

Voldoende alternatieven

Het doel van de nieuwe campagne is dan ook om iedereen aan te sporen minder slaap- en kalmeermiddelen te slikken en om patiënten te wijzen op de alternatieven, zeker omdat de medicijnen de onderliggende oorzaken niet aanpaken en ze slechts voor een korte tijd soelaas bieden.

Er komen affiches bij artsen en apothekers. De artsen zelf krijgen ook bijscholing, om vaker alternatieven voor slaappillen voor te schrijven. “De patiënt moet bewust gemaakt worden van het feit dat er andere mogelijkheden zijn, en dat het ook niet zo erg is om een uurtje minder te slapen”, klinkt het nog.