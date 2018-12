Campagne N-VA tegen migratiepact doet wenkbrauwen fronsen

Net nu de relaties tussen de regeringspartijen stilaan tot een kookpunt komen over het VN-migratiepact, lanceert N-VA via sociale media en met behulp van opvallende beelden een opmerkelijke campagne tegen de tekst. Een van de beelden – met een groepje volledig gesluierde vrouwen – werd eerder al gebruikt door een Duitse rechts-populistische blog. De campagne doet bij verschillende politici, ook van de meerderheid, de wenkbrauwen fronsen.

Premier Charles Michel roept zijn topministers om 15 uur bijeen voor wat het overleg van de laatste kans lijkt. Maar N-VA begon rond de middag al met een advertentiecampagne. Op hun website en op sociale media circuleren zes foto’s, waarop de partij uitlegt waarom ze de VN-tekst niet zomaar wil laten passeren.

Op een foto van gesluierde vrouwen op straat, staat bijvoorbeeld “VN-migratiepact = focus op behoud eigen cultuur van de migrant”. Op een afbeelding van jonge mannen die muziek luisteren op een bankje, luidt het: “VN-migratiepact = versoepeling procedures gezinshereniging”. Op een beeld van migranten aan wat het Brusselse Noordstation lijkt, staat “VN-migratiepact = opsluiting van illegalen moeilijker maken.”

“Uitleggen waarom”

“Op een bepaald moment moet je aan de bevolking gaan uitleggen waarom we het migratiepact niet willen steunen”, zegt N-VA-woordvoerder Joachim Pohlmann. “Daarom doen we dit. De gevolgen van het migratiepact voor ons land zijn verregaand. Dan moet je dat ook duidelijk maken aan mensen buiten de politieke wereld.”

Op haar website geeft de partij meer uitleg. “De N-VA wil niet medeplichtig zijn aan de ondergraving van ons migratiebeleid”, klinkt het. “Wij aanvaarden niet dat ons migratiebeleid tegen de wil van de bevolking in onmogelijk kan worden gemaakt. In onze democratie beslissen wij (..), dat is voor ons een kwestie van principe. Daarom verzet de N-VA zich tegen het VN-migratiepact.” De partij vermeldt ook dat ze in principe niet tégen migratie is. “De N-VA wil van migratie een positief verhaal maken.”

“Verrotting”

De campagne is bij een aantal politici van oppositie en meerderheid in het verkeerde keelgat geschoten. Op sociale media lopen heel wat negatieve reacties binnen.

Onder meer van Groen-voorzitter Meyrem Almaci: “Bij N-VA is er maar 1 marsorder: verrotting. En alle tactieken zijn goed. #degoutant”, tweet zij over de beelden. “Hoe N-VA nu communiceert... Desinformatie en bangmakerij gaan helaas verder”, zegt Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo op Twitter. Het pact “spreekt meermaals over rechten en plichten van migratie.” Andere Groen-kopstukken, zoals Vlaams parlementslid Immade Annouri, zien een gelijkenis met Vlaams Belang. “N-VB”, of ‘Nieuw-Vlaams Belang’, noemt hij de partij.

“Nieuw-Vlaams Belang”

Ook bij de meerderheid gaan hier en daar de wenkbrauwen fronsen. Verschillende CD&V’ers uiten kritiek.

“Een partij die belastinggeld spendeert aan zo’n advertentiecampagne is niet bezig met uw portemonnee, niet met het klimaat, niet met uw pensioen, niet met onze economie, ... Nee, zo’n partij is bezig zich te profileren op basis van hele leugens en halve waarheden”, sneert CD&V’er Robrecht Bothuyne. Ook hij noemt N-VA “Nieuw-Vlaams Belang”. CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi vraagt zich dan weer af “hoelang de communicatiemedewerker van Vlaams Belang al voor N-VA werkt.”

“Reële situaties”

“Het gaat om foto’s van reële situaties zoals ze zich nu al voordoen. In het Maximiliaanpark. Aan de luchthaven”, vervolgt Pohlmann. “Die foto met de boerka’s niet, want in België geldt een boerkaverbod. Maar het is wel een mogelijk gevolg van het migratiepact. Dat een bepaalde Duitse blog het beeld met die vrouwen al eerder gebruikte, wisten we niet. Dit komt omdat het een beeld uit een fotodatabank is.”