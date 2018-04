Campagne Kompany lokt werklozen

De Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris stuurde vorig jaar vier keer meer werklozen door naar zijn Vlaamse tegenhanger VDAB. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). De stijging is te danken aan een campagne met Rode Duivel Vincent Kompany. Dat schrijft De Tijd.

Actiris stuurde vorig jaar 1.210 Brusselse werkzoekenden door naar VDAB, vier keeer meer dan het jaar voordien. Van hen hebben er 855 (71 procent) intussen minstens één inschattingsgesprek gehad bij VDAB Brussel. De helft daarvan is ook echt aan een begeleidingstraject begonnen.

Campagne

De groei is mede te danken aan Vincent Kompany, die vanaf begin oktober met de campagne "J'apprends le flamand avec Vincent" Brusselse werkzoekenden opriep om Nederlands te leren en zo makkelijker werk te vinden.

Ruim de helft van de 1.210 doorverwijzingen gebeurde namelijk tijdens of na de campagne met de perfect tweetalige Rode Duivel, zegt Actiris-woordvoerder Jan Gatz. De campagne veroorzaakte daarnaast ook een opvallende stijging in het aantal Brusselse werkzoekenden dat via de VDAB Nederlands leert.

Tweetaligheid

In januari 2018 organiseerde de VDAB dubbel zoveel Nederlandse opleidingen als een jaar eerder. De laagdrempelige campagne met Kompany was de eerste concrete samenwerking van de VDAB en Actiris om de werkloosheid in Brussel aan te pakken. Het Brussels Gewest telde eind vorig jaar 91.000 werkzoekenden. De helft van de vacatures in de hoofdstad vereist tweetaligheid.