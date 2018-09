Camera controleert of bouwvakkers helm dragen

Een bouwbedrijf in Hechtel-Eksel gaat binnenkort camera's plaatsen op bouwwerven, om te controleren of de bouwvakkers steeds hun helm dragen. In de bouwsector gebeuren op dit moment namelijk duizenden ongevallen per jaar en dat cijfer moet naar beneden. Ook andere bouwbedrijven hebben interesse in het systeem, de vakbond vreest dan weer voor de privacy van de arbeiders.

Verschillende aannemers willen de veiligheid op hun werf verhogen door te controleren of iedereen steeds de verplichte veiligheidshelm draagt. Daarmee willen aannemers bekomen dat het jaarlijkse aantal ongevallen in de bouw, voorlopig zijn dat er 15.000, naar beneden gaat. België scoort met dat hoge aantal slecht tegenover andere Europese landen.

Dubbele technologie

“De software in de camera doet aan objectdetectie”, legt softwareontwikkelaar Stijn Brepoels uit. “Om te beginnen kan de camera zien of er mensen lopen op de werf. Daarnaast wordt er ook een technologie gebruikt die de afmetingen en kenmerken van een helm meet. Die technologie wordt met de eerste techniek gecombineerd, waardoor een match tussen een persoon en een helm ontstaat. Als die match verdwijnt, weet men dat iemand zijn helm heeft uitgedaan. Bijgevolg gaat er een alarm af op de smartphone van de werkgever."

De Privacycommissie heeft geen probleem met het systeem, zolang het voldoet aan de arbeidsovereenkomst rond camerabewaking en er overleg is met de werknemers. De Confederatie Bouw juicht het zelfs toe. "Veiligheid gaat voor op privacy", zeggen ze. De federatie start trouwens een campagne om het aantal ongevallen in de bouwsector tegen 2020 te halveren.