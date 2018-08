Cakebeslag van Dr. Oetker uit handel gehaald bij Albert Heijn

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) roept de Mug Cake Chocolade terug die bij Albert Heijn werd verkocht, wegens mogelijk gevaar op besmetting met salmonella. Het gaat enkel om de producten die in Nederland geproduceerd worden. De Dr. Oetker Mug Cake Chocolade uit België die in andere winkels werd verkocht, is wel veilig voor gebruik.

Dr. Oetker haalt alle Mug Cake Chocolade met de houdbaarheidsdatum (THT) 05.2019 uit de verkoop en roept deze terug van bij de consument.

In een beperkt aantal van deze producten is een salmonellabacterie gevonden. Een besmetting met deze bacterie kan leiden tot maag- en darmklachten.

Als u het product reeds genuttigd heeft en bovenvermelde symptomen vertoont, gelieve uw arts te raadplegen en hem de consumptie van dit product te melden.

Kosteloos terugsturen

Consumenten die in het bezit van het bovenstaand product zijn, wordt geadviseerd dit product niet te gebruiken en het product kosteloos op te sturen naar s.a. Dr. Oetker n.v.- Consumentenservice, DA 852-196-3, 1831 Diegem (met vermelding van naam, woonplaats, BIC en IBAN-rekeningnummer) waarna het aankoopbedrag zal worden teruggestort.

In alle overige Mug Cake varianten is geen bacterie aangetroffen. Hiervoor geldt dat deze volledig veilig zijn. Dr. Oetker betreurt het ongemak en biedt welgemeende excuses aan.

Voor meer informatie bezoek de website www.oetker.be of bel naar 0800 – 90307.