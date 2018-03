Cafébaas filmt klanten op toilet

Een Waregemse cafébaas is aangehouden omdat hij honderden filmpjes maakte van klanten in het toilet. Uit onderzoek blijkt dat de 47-jarige Christophe B. ook kinderporno bezat en verspreidde. Dat meldt het West-Vlaamse parket, afdeling Kortrijk.

Sinds midden januari liep er een gerechtelijk onderzoek naar de cafébaas van de Bananas in Waregem. Hij werd ervan verdacht klanten te filmen op het toilet. Uit analyse van zijn computer bleek dat hij inderdaad honderden filmpjes bezat waarop klanten te zien waren tijdens hun toiletbezoek. De uitbater had een cameraatje geïnstalleerd in de toiletten.

Kinderporno

Op zijn computer troffen de onderzoekers ook kinderporno aan. Uit onderzoek bleek ook dat hij die kinderpornografische beelden verspreidde. Het parket besliste daarop om hem aan te houden. De man verschijnt morgen al voor de raadkamer die beslist over zijn eventuele verdere aanhouding.