De ontploffing aan het Ridderveld in Wilrijk heeft één dodelijk slachtoffer geëist. Rond half drie vannacht is de 87-jarige vermiste Louisa D. dood aangetroffen. De brandweer en civiele bescherming hadden de hele nacht in het puin van de drie verwoeste woningen naar haar gezocht. "Het is verschrikkelijk", reageert een aangeslagen buurvrouw van het slachtoffer aan VTM NIEUWS. "We hebben niets meer."