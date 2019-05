Buurtbewoners brand Bavikhove mogen allemaal naar huis

Na de zware industriebrand gisteren in Bavikhove, mogen alle buurtbewoners weer naar huis. Zo'n vijftig mensen konden vannacht niet terugkeren naar hun huis omwille van eventuele schadelijke rook. De brandweer heeft de luchtkwaliteit zonet gecontroleerd en gaf alle inwoners groen licht om naar huis te gaan.

De brand ontstond gisterenochtend bij een diepvriesgroentenbedrijf. De rook kon gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid, daarom werd het rampenplan afgekondigd en werden zo'n 150 mensen geëvacueerd. De meeste mensen mochten gisteren gewoon naar huis, maar een vijftigtal mensen mocht dat niet. Uit veiligheid voor mogelijk giftige dampen en rook.

De brandweer ging deze ochtend ter plaatse om de rook te controleren en verklaarde dat iedereen weer naar huis mocht. Dat bevestigt burgemeester Alain Top.

Schade

Op luchtbeelden is te zien dat zo goed als het volledige bedrijf tegen de grond ging door de vlammenzee. Enkele burelen zijn ongedeerd, maar de rest van het bedrijf is volledig uitgebrand. De schade is enorm. Er vielen geen slachtoffers of gewonden.

