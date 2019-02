Buurt geëvacueerd na mislukte plofkraak in Bree

Op een filiaal van Argenta in Bree is vanmorgen een plofkraak gepleegd. Dat bevestigt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) aan VTM NIEUWS. De buurt werd zojuist geëvacueerd nadat bleek dat niet alle aanwezige springtuigen in het gebouw al ontploft zijn.

De politie en de ontmijningsdienst DOVO zijn ter plaatse, en die laatste hebben uit voorzorg de buurt laten ontruimen. De daders zijn te voet op de vlucht.

Argenta bevestigt dat er veel materiële schade is, maar dat de dieven geen buit hebben kunnen maken. Er is al wel zeker een auto met Nederlandse nummerplaat blijven staan aan de bank. Dat zou de piste kunnen ondersteunen dat de bende die achter de plofkraken in Limburg zit, afkomstig is uit Nederland.

De dieven konden met hun auto niet vertrekken, omdat door de explosie de airbags van hun wagen werden geactiveerd.

