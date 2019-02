Busverkeer in Limburg en Vlaams-Brabant sterk verstoord door nieuwe staking

De buschauffeurs van De Lijn voeren ook donderdag nog actie in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. "De vakbondsactie veroorzaakt grote hinder op de stads- en streeklijnen in beide provincies", meldt de openbaarvervoermaatschappij. "Het is nog vroeg, maar volgens een eerste inschatting zal vandaag vermoedelijk slechts een op de twee bussen uitrijden."

"Naast de gisteren reeds aangekondigde staking in Limburg, blijkt vanmorgen dat ook de chauffeurs in Vlaams-Brabant het werk neerleggen", zegt De Lijn. "Het gaat om de eigen chauffeurs van De Lijn. De chauffeurs van de onderaannemers zouden wel uitrijden." De openbaarvervoermaatschappij raadt reizigers aan om de website te raadplegen.