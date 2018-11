Bussen De Lijn stoppen opnieuw aan halte Brussel Noord

De bussen van De Lijn vertrekken vanaf vanochtend opnieuw vanaf het Brusselse Noordstation. De vervoersmaatschappij wilde er eerder niet meer stoppen omwille van de onveiligheid en het gebrek aan netheid. Intussen zijn afspraken gemaakt om dat te verhelpen.

De Lijn liet haar bussen vanaf 23 november niet langer stoppen in het busstation onder het Noordstation wegens het onveiligheidsgevoel veroorzaakt door de transmigranten die er verblijven. De Vlaamse vervoersmaatschappij verplaatste de haltes naar de Vooruitgangstraat en het Rogierplein, wat tot protest leidde van de Brusselse regering, die erop wees dat de eenzijdige beslissing in strijd is met het samenwerkingsakkoord, en de betrokken gemeenten en politiediensten, die de onveilige situatie aanklaagden.

Na "constructief overleg" met de betrokken partijen zijn er voldoende garanties om de tijdelijke haltes in de buurt van het station op te heffen, liet de vervoersmaatschappij donderdag weten. Zo zijn er afspraken gemaakt over de properheid en de veiligheid van het busstation. Er komen extra vuilnisbakken en een grote container voor het afval na de voedselbedeling. Daarnaast wordt het afval binnen en buiten het station vaker verwijderd. Om wildplassen terug te dringen, komen er urinoirs. Daarnaast zullen er vaker poetsploegen ingeschakeld worden, ook in het weekend. Op 8 december opent het Rode Kruis een nachtopvang voor transmigranten.

Om de veiligheid te garanderen zal de Brusselse politie de hele dag patrouilleren in en rond het station. Daarnaast krijgt de controledienst van De Lijn ook een rechtstreekse lijn met de politie. Ten slotte zal ook de drugsproblematiek in het CCN-gebouw worden aangepakt en komt er verlichting in de donkere hoeken.