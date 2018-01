Een Britse buschauffeur is op een Belgische snelweg gefilmd terwijl hij bezig was op zijn smartphone. Eén van de passagiers kon het gevaarlijk rijgedrag filmen.

De chauffeur had zijn ogen duidelijk niet op de weg gericht, terwijl het zelfs aan het regenen was. De feiten dateren van de zomer. De man is intussen op het matje geroepen door een Britse inspectiedienst en is zijn rijbewijs kwijt.