Buschauffeur geslagen en bedreigd

In Halle is een zestienjarige jongen uit Sint-Pieters-Leeuw opgepakt nadat hij een buschauffeur van De Lijn had geslagen en bedreigd. Dat wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. Het parket heeft een jeugdrechter gevorderd en vraagt dat de minderjarige geplaatst wordt in een gesloten instelling. Hij zal in de loop van de dag voor de jeugdrechter verschijnen. De Lijn voorziet de komende dagen extra controles op de betrokken buslijn.

"Volgens de verklaring van de buschauffeur en een getuige gedroeg een groepje jongeren zich erg luidruchtig op de bus", zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. "Toen de chauffeur hen daar bij het afstappen aan de school een opmerking over gaf, werd een 16-jarige jongen uit Sint-Pieters-Leeuw agressief.

Namaakwapen

De jongen gaf de chauffeur enkele vuistslagen en bedreigde hem met een pistool. Dat bleek later wel een namaakwapen. Nadien zou hij een leerling van de school bedreigd hebben om het nepwapen te verstoppen, en gedroeg hij zich weerspannig tegenover de politie toen men hem wilde arresteren."

De buschauffeur raakte gewond bij de schermutseling en moest overgebracht worden naar het AZ Sint-Maria in Halle. De man zal verschillende dagen werkonbekwaam zijn, zo meldt Sara Jane De Putter, woordvoerster van De Lijn.

"Onze mensen zijn meteen ter plaatse gegaan om onze chauffeur bij te staan. Toevallig was een andere chauffeur aan boord van de bus, die de rit heeft kunnen verderzetten."

Extra controles

De komende dagen voorziet De Lijn extra controles op de buslijn.

"Dit is geen zogenaamde probleemlijn", zegt de woordvoerster. "Af en toe zijn er wel incidenten maar dit was wel bijzonder zwaar. Daarom zullen extra controleurs de komende dagen alles beter in de gaten houden."