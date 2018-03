Bus rijdt 15-jarige fietsster aan

In Roeselare is deze namiddag een meisje van vijftien zwaargewond geraakt toen ze werd aangereden door een bus van De Lijn. Dat bevestigt de woordvoerder van de politiezone Riho aan VTM NIEUWS.

Het meisje reed op het fietspad van de Koning Albert I-laan en wou links afslaan. Een accordeonbus van De Lijn, die op de speciale busstrook reed, kon de fietsster niet meer ontwijken. Het meisje kwam met haar voeten onder de bus terecht en werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Ze is niet in levensgevaar.

Door het ongeval werd het kruispunt gedeeltelijk afgesloten. De busschauffeur was fel onder de indruk en werd vervangen door een collega. In de bus zaten – gezien het uur – heel was scholieren.