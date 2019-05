Bus met passagiers rijdt over gesloten overweg: chauffeur ontslagen

Op sociale media is een filmpje opgedoken van een bus die een gesloten spooroverweg negeert. De bus rijdt over de sporen terwijl een omstaander de slagboom omhoog duwt. Een van de passagiers op de bus filmde alles met zijn smartphone. De chauffeur is intussen ontslagen, bevestigt zijn werkgever aan VTM NIEUWS.

Het incident gebeurde gisteren aan een overweg in Belsele (Sint-Niklaas). Het treinverkeer was er onderbroken als gevolg van een ontspoorde goederentrein. Sinds 8.45 uur lag het treinverkeer er stil. Daarom werden er pendelbussen ingeschakeld. “Die volgen een route die ze krijgen van de NMBS, en die alle stopplaatsen moet aandoen waar de trein normaal gezien zou stoppen”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Maar als een overweg afgesloten is, is er ook een omleiding. Die had de chauffeur moeten volgen.”

In geen geval mocht hij over de gesloten overweg rijden. “Op dat moment konden er werktreinen passeren, die met herstellingen bezig waren”, zegt Baeken. “Die rijden weliswaar aan een matige snelheid, maar dat neemt niet weg dat dit absoluut niet kan.

“Levensgevaarlijk”

“Dit is levensgevaarlijk”, bevestigt Dimitri Temmerman van de NMBS. “We zoeken uit wie verantwoordelijk is en zullen gepaste maatregelen nemen.” Wel maatregelen dat zijn, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

De NMBS werkte voor de pendelbussen samen met De Lijn én met verschillende privé-maatschappijen. Mogelijk volgde deze chauffeur niet de juiste route, waardoor hij aan de gesloten overweg terechtkwam. Of er nog meer bussen gisteren dezelfde overtreding begingen, is niet duidelijk.

Zware overtreding

Sowieso begaat de chauffeur een zware verkeersovertreding. De boete varieert van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s. Maar de overtreding kan ook leiden tot een veroordeling door een rechter.