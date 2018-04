Burger King opent snelwegrestaurant

Hamburgerketen Burger King opent morgen in het Texaco-tankstation aan de E17 in Kruibeke richting Antwerpen een eerste snelwegrestaurant. Het is de bedoeling tegen de zomer nog meer Burger King-snelwegrestaurants te openen.

Moedermaatschappij Burger Brands Belgium is daarvoor een samenwerking aangegaan met EG Group, een uitbater van tankstations. Het is de bedoeling tegen de zomer "nog enkele" snelwegrestaurants te openen, klinkt het bij Burger Brands. Zo is er onder meer sprake van restaurants van de keten in Heverlee en Minderhout.

De nieuwe Burger King is de achtste in ons land. Het is volgens Burger Brands de bedoeling dit jaar nog een vijftiental bijkomende restaurants te openen, zowel nieuwe zaken als omgebouwde Quick-restaurants. Dat zou het totaal op 23 brengen. Burger Brands Belgium beheert in België niet alleen Burger King, maar ook Quick.