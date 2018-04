Burgemeester veroorzaakt ongeval onder invloed

De burgemeester van Brakel heeft woensdagavond een ongeval veroorzaakt waarbij een andere man levensgevaarlijk gewond is geraakt. Stefaan Devleeschouwer (53, Open Vld) blies positief na de aanrijding. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Het ongeval gebeurde op de N8 in Sint-Maria-Lierde. Of het slachtoffer in zijn wagen zat of in een andere wagen is niet meteen duidelijk. De man werd in levensgevaar naar het UZ van Gent overgebracht. Gisterenochtend was de man buiten levensgevaar, maar zijn verwondingen waren zo ernstig dat hij voorlopig nog niet ondervraagd kon worden.

De politie kwam ter plaatse na het ongeval en onderwierp de burgemeester aan een ademtest. Daaruit bleek dat hij gedronken had. “Het rijbewijs van de aanrijder is voor vijftien dagen ingetrokken voor rijden onder invloed”, bevestigt Julie Van Hoorebeke, persmagistraat van het parket in Oudenaarde aan Het Nieuwsblad.

De politie wilde gisteren niet meer details van het ongeval vrijgeven. Ze kon zich enkel baseren op de verklaring van de burgemeester en een aantal - mogelijk tegenstrijdige - getuigen.

Foto: Ronny De Coster