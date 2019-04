Burgemeester sluit school in Schaarbeek tot het einde van de week

De burgemeester van Schaarbeek Bernard Clerfayt heeft beslist om de school Ecole Primaire N.1 in Schaarbeek de rest van de week gesloten te houden. De maatregel moet de rust rond de school doen terugkeren, nadat er protesten uitbraken na een vals vermoeden van zedenfeiten bij een vierjarig meisje.

Op woensdag 1 mei, op de dag van de arbeid; zou de school sowieso gesloten blijven. Maar nu beslist de burgemeester om de school ook op donderdag 2 en vrijdag 3 mei te sluiten. "Dat is nodig om de rust te doen terugkeren voor de kinderen en het personeel van de school", aldus Clerfayt.

"De betogers hebben zich zo gewelddadig opgesteld dat het niet mogelijk was om de rust te bewaren. We moeten zorgen dat alle ouders het vertrouwen in de school terugwinnen. We blijven contact hebben met de ouders en de gemeenschap."

Het protest begon maandag na een vermoeden van verkrachting, nadat er bloed werd aangetroffen in het slipje van een vierjarig meisje dat er schoolgaat.

Het conflict escaleerde vanmiddag na de mededeling van het Brussels parket dat er geen sprake was van zedenfeiten en dat de bloeding werd veroorzaakt door een infectie.

De politie zette eenmalig traangas in om de aanwezige menigte uiteen te drijven. Er sneuvelden enkele ramen van de school en omstaanders die geloven dat er meer aan de hand is bleven "pedofiele school" scanderen.