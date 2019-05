Burgemeester Schaarbeek dient klacht in wegens oproepen tot geweld

De burgemeester van Schaarbeek, Bernard Clerfayt (DéFI), heeft klacht ingediend wegens oproepen tot geweld en wegens aangebrachte vernielingen. De klacht volgt op de protesten begin deze week aan een school na een vals vermoeden van zedenfeiten.

Het protest begon maandag na een vermoeden van verkrachting, nadat er bloed werd aangetroffen in het slipje van een vierjarig meisje dat er schoolgaat. Het conflict escaleerde dinsdagmiddag na de mededeling van het Brussels parket dat er geen sprake was van zedenfeiten en dat de bloeding werd veroorzaakt door een infectie. De politie zette traangas in om de menigte uiteen te drijven. Er sneuvelden enkele ramen van de school.

Burgemeester Clerfayt dient de klacht in "in naam van de school, de pedagogische ploeg en al het personeel", zo klinkt het in een mededeling. De burgemeester hekelt de rol van verscheidene gemeenteraadsleden, en heeft het zelfs over "haatpredikers". Hij haalt in het bijzonder scherp uit naar gemeenteraadslid Yusuf Yildiz. Die stond bij de lokale verkiezingen op de Lijst van de Burgemeester, maar verliet die om aanvankelijk te zetelen als onafhankelijke en later de rangen van de cdH te vervoegen.

Volgens de Schaarbeekse burgemeester heeft Yildiz zich schuldig gemaakt aan het oproepen tot geweld. Hij zou dat in een video op sociale media hebben gedaan, in het Turks. Clerfayt vraagt nu aan cdH-voorzitter Maxime Prévot om Yildiz uit de partij te zetten. Behalve Yildiz viseert de burgemeester ook andere gemeenteraadsleden, met name het Brussels socialistisch gemeenteraadslid Diallo en Schaarbeeks socialistisch gemeenteraadslid Bouhjar. Ook zij zouden op sociale media hebben opgeroepen tot gewelddadig protest.

Na de rellen aan de school zijn overigens twee mensen aangehouden, aldus de politie. Eén vrouw van dertig werd aangehouden na een ruit te hebben ingesmeten. Ze werd verhoord en weer vrijgelaten in afwachting van een onderzoek. Een tweede aanhouding was bestuurlijk.