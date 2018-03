Burgemeester Molenbeek beste ter wereld?

De burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek, Françoise Schepmans (MR), heeft een nominatie voor ‘beste burgemeester ter wereld’ op zak, een prijs die om de twee jaar wordt uitgereikt door de internationale denktank The City Mayors Foundation. Dat meldt de Brusselse nieuwssite Bruzz.

Met de prijsuitreiking wil de denktank het belang van het burgemeesterschap in de verf zetten. Eerder werd Mechels burgemeester Bart Somers al verkozen tot beste burgervader ter wereld. Dit jaar krijgen vrouwelijke burgemeesters wereldwijd alle aandacht.

The City Mayors Foundation heeft 38 burgemeesters uit in totaal 24 verschillende landen geselecteerd, onder wie dus ook de Franstalige liberale Françoise Schepmans.

De organisatie let bij het uitroepen van een winnaar op eerlijkheid en integriteit, maar kijkt ook naar managementskills en kennis van economische en financiële zaken. Voorts is het belangrijk dat de burgemeester klaarstaat voor alle inwoners, onafhankelijk van politieke overtuiging of culturele en sociale afkomst.