Burgemeester Lommel over Vestiville: "Hadden al geruchten opgevangen"

Hoe is het zo fout kunnen lopen met het festival Vestiville in Lommel? "We hebben uiteraard geruchten opgevangen, en hebben daarom alle mogelijke politie-adviezen opgevraagd", zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V) aan VTM NIEUWS. "Toch waren er een heel aantal mensen betrokken bij de organisatie, waar we het volste vertrouwen in hadden."

Gisteren zei Nijs na een controle dat het festival niet kon doorgaan omdat de veiligheid niet kon gegarandeerd worden. Intussen waren al meer dan duizend festivalgangers afgezakt naar Lommel voor het festival, tevergeefs. Hoe kan het dat zo laat nog beslist wordt dat het festival niet mag doorgaan?

"Je kan het festival natuurlijk pas controleren als het er staat", verdedigt Nijs zich. "Donderdag hebben we een eerste controle uitgevoerd. Toen bleek niet alles in orde te zijn. De organisatie verzekerde ons dat alles op tijd klaar zou zijn, maar dat bleek gisteren niet het geval te zijn."

Geruchten

Hadden ze op voorhand niet kunnen zien dat het festival te mooi was om waar te zijn? "We hebben uiteraard geruchten opgevangen, en hebben daarom alle mogelijke politie-adviezen opgevraagd. "Toch waren er een heel aantal mensen betrokken bij de organisatie, waar we het volste vertrouwen in hadden, en die ons verzekerden dat het toch in orde zou komen", zei Nijs.