Burgemeester houdt snelwegparking Westkerke 's nachts gesloten

Burgemeester van Oudenburg Peter Velle (CD&V) houdt de snelwegparking langs de E40 in Westkerke 's nachts gesloten. De snelwegparking, die nu dicht is wegens werken, zou maandag opnieuw opengaan, maar volgens de burgemeester is de beveiliging er onvoldoende. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) reageert misnoegd. "Afspraken worden gewoon in de wind geslagen", zei Weyts in 'De Ochtend' op Radio 1.

Volgens minister Weyts is er bij afspraken rond de problematiek van de transmigranten op snelwegparkings afgesproken dat de parking in Westkerke er een zou zijn voor langparkeren. Vrachtwagens zouden er dus 's nachts kunnen blijven staan. Er zou in voldoende beveiligingsmaatregelen worden voorzien. Volgens minister Weyts zijn die meer dan nagekomen: er zijn hekkens geplaatst en is er permanente bewaking voorzien.

Niet genoeg beveiliging

Burgemeester Velle zegt dat er niet genoeg is gedaan qua beveiliging. "De situatie op het terrein laat het niet toe", zei hij in 'De Ochtend'. De parking was een maand gesloten voor werken. Volgens Velle is er qua beveiliging niets gebeurd, op het aansluiten van de kabel van een camera na. Bij de werken is enkel de capaciteit van de parking uitgebreid, zei de burgemeester op de radio. Velle zegt dat zijn besluit genomen is na overleg met de politiediensten en de gouverneur.

Politiek spel

Weyts reageert misnoegd en ziet er een politiek spel in. "Men wil een project dat volledig conform de afspraken is uitgevoerd bij voorbaat geen kansen geven", zei hij in De Ochtend. "Dit getuigt toch niet van behoorlijk bestuur. Blijkbaar is men kort voor de gemeenteraadsverkiezingen op zoek naar een verkiezingsthema."

